Пятница, 3 Ноября 2023 18:06

АрмИнфо. Кандидат в депутаты Национального Собрания РА от оппозиционного блока "Армения", психолог Мигрдат Мадатян решил отказаться от депутатского мандата.

<Хочу сообщить вам, что сегодня, 3 ноября, я подал в ЦИК заявление об отказе от депутатского мандата. Мое решение обусловлено законодательной нормой, требующей прекращения моей профессиональной деятельности. Я уверен, что мой коллега, который примет мандат, будет более важен и полезен для нашей будущей борьбы за достойную и свободную Родину. Я с таким же рвением продолжу свою борьбу и за пределами Национального собрания, продолжая приносить пользу нашему обществу своими профессиональными навыками. Благодарю избирателей, которые оказали мне доверие, друзей, родственников, людей, которые верят в меня и борются со мной>, - написал кандидат в депутаты на своей странице в Facebook. Напомним, что Мадатян в соответствии с избирательным списком блока должен был заменить в НС РА Армена Чарчяна, недавно вновь возглавившего медицинский центр <Измирлян>.