Пятница, 3 Ноября 2023 18:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 37, 39 на улице Арташисяна, частные дома на переулке Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Себастия, Тычины, Р. Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 2/1, 4, 6 на улице Байрона, жилые дома 3, 5, 7 на пр. Саят-Нова, жилые дома 57, 59, 65, 65а на улице Теряна, жилые дома 29, 31, 33, 35 на улице Абовяна, жилые дома 22, 24 на улице Исаакяна, жилые дома 9, 11 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-7 на 3-ей улице, 1-55 на 6-ой улице Канакера; частные дома 19-74 на 2-ой улице, 1-15 на 4-ой улице, 14-24/1 на 5-ой улице, 1-55 на 6-ой улице Канакера; жилые дома 15-21 на улице Мамиконянца, жилые дома 7-10 на улице Шахсуваряна, Дом-Музей Х. Абовяна, частные дома 5-16 на улице Царава Ахбюра, 35-49 на улице Агасу, жилой дом 36/4 на улице Саркавага, частные дома 21-40 на 2-ой улице, 1-17/3 на 3-ей улице, 8-19 на 4-ой улице Саркавага; жилые дома 1, 2, 22/1, 20/8 и частные дома 9/10, 9/11 на Тбилисском шоссе; жилой дом 17/5 на улице Адонца, жилые дома 10-14 на улице Тиграняна, жилой дом 18 на улице Ширванзаде;

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 села Верин Саснашен, Неркин Саснашен, Верин Базмаберд, Неркин базмаберд, Ашнак, Давташен, Какавадзор, Агаракаван, Диан, Отеван;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Покр Веди, Таперакан, Армаш;

10:30-12:30 частично улицы Араратяна, Араза в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Малишка;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания “Зовуни”;

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 3, 4, 5, 7 на улице Бакунца и жилой дом 4 на улице Ханджяна в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 10, 12, 12/1, 14 на улице Эстонакан, жилой дом 29 на улице Алабяна и жилой дом 28 на улице Ленинградян, частично улица Р. Меликяна, улицы Силикяна 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 19, 21 на пр. Багратуняца, частные дома на 2-о переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 2 на улице Г. Нжде, частные дома на улице Арташисяна, жилые дома 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8/9 на улице Фрунзе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частный дом 193 на улице Норки Айгинер, Кардиологический центр Норк Мараша, частный дом 95 на улице Г. Овсепяна, школа для детей с умственной отсталостью, специальный образовательный комплекс для детей с нарушениями слуха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-16:00 подъезды 1-8 жилого дома 19 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 28/1, 28/2 на улице Сосе, жилые дома 6-31 на улице Улнеци, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе, частично проспект Мясникяна, частично улица Гераци, жилые дома 12, 14, 16, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, 2, 4 на улице С. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 город Армавир и частично село Нораван;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Парпи, Газараван, Базмахбюр;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Ранчпар и Аракс;

10:30-12:30 частично улица Араза в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично села Шатин и Заритап;

в Котайкской области:

10:00-16:00 кварталы “Оган Дурян”, “Ваан Терян” и прилегающие территория в селе Ариндж;

в Гегаркуникской области:

10։30-17։00 село Карчахбюр, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, ЗАО “Севани Ишхан”;

11։30-12։00 села Артаниш, Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-15:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-12։30 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

в Ширакской области:

11:00-16:00 села Аревик, Айгабац, Карнут, Овит, Басен, Джрарат в Ахурянском регионе; кварталы “Чаншини шенкер”, “Гюхшин”, ООО “Вардан Ахбюр”, ЗАО “Чаншин”, ООО “Юмс”, бензозаправочная станция и газозаправочная станция Ахуряна, оздоровительный центр “Мор ев Манкан” в Ахуряне, отделение полиции и паспортный отдел Ахуряна, военный комиссариат, хлебный завод, ООО “Автотехспасаркум”, “Карнут”, предприятия по обработке камня “Ахуряни коопшин”, “Мердзмосковян”, станции компаний “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, офисы Ахуряна в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 8, 9, 10, 11 на улице Гая, 6, 8 на улице Ханджяна в городе Каджаран.