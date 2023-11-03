Пятница, 3 Ноября 2023 16:24

АрмИнфо. Открытие Российской Федерацией своего консульства в Капане преследует цель развивать с Арменией децентрализованное сотрудничество, в том числе, в сферах энергетики, транспорта и по другим направлениям. Подобной точки зрения придерживается заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян.

В беседе с журналистами он заметил, что решения государств об открытии своих консульств, принимаются из степени необходимости и различных обстоятельств, в том числе, экономических, политических и иных выгод. То же самое касается Ирана, открывшего свое консульство в Капане, о тех же намерениях заявила и Франция.

На вопрос о том, что и Иран, и Франция подтвердили территориальную целостность Армении, чего не сделала Россия, и какие дивиденды намерена получить Москва от открытия консульства, замминистра подчеркнул, что политический компонент конечно присутствует. Он говорит об интересе к данному региону со всеми его последствиями. Ованнисян указал на то, что РФ располагает своим консульством и в Гюмри, что говорит о вовлеченности страны в регион.

Говоря о противоречиях, возникших с РФ, Ованнисян заметил, что подобного рода разногласия могут возникнуть с любым государством. К примеру, Ереван выразил ЕС крайнее недовольство с затяжкой вопроса о либерализации визового режима, что не означает кризисный характер отношений Армении с Европейским Союзом. <Несмотря на наличие разногласий по ряду вопросам, отношения между Арменией и Россией продолжают развиваться>, - сказал заместитель главы МИД.

Он отметил, что не располагает официальной информацией о возможности встречи в Москве глав МИД Армении и Азербайджана.

Коснулся замминистра и вопроса о Римском статуте, ратификация которого армянским парламентом вызвала резко негативную реакцию со стороны Москвы. Армянская сторона, продолжил Ованнисян, предложила российской стороне заключить отдельный договор во избежание недоразумений. Аналогичная договоренность ранее была согласована с США, у которой также имеются проблемы с Римским статутом. Договор с США подписан и применяется. То же самое Ереван предложил и Москве, на которое пока официальной реакции нет. <Полагаю, что этот процесс продолжается>, - сказал представитель МИД РА.

Комментируя по просьбе журналистов сегодняшнее заявление министра иностранных дел РА Арарта Мирзояна об оккупации Азербайджаном 240 кв.км территории Армении, в то время, как ранее речь шла о 150 кв.км, Ованнисян заметил, что подсчет носит приблизительный характер.