Пятница, 3 Ноября 2023 16:22

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия при финансовой поддержке правительства Великобритании и в сотрудничестве с армянским офисом IFES объявляет о запуске программы "Поддержка установлению демократии в Армении".

Как сообщает пресс-служба ЦИК РА, 3 ноября в административном здании ЦИК посол Великобритании в РА Джон Галлахер, директор армянского офиса Международного института избирательных систем (IFES) Джером Лейро и председатель ЦИК Ваагн Овакимян подписали меморандум о сотрудничестве.

Программа будет действовать по трем основным направлениям: повышение устойчивости ЦИК к вызовам кибербезопасности, улучшение контроля над политическим финансированием и нецелевым использованием государственных ресурсов, а также развитие навыков гражданского образования граждан РА с целью обеспечения участия во всех демократических процессах.

Посол Великобритании Джон Галлахер с радостью объявил о начале программы, добавив, что состоявшиеся 17 сентября выборы в Совет старейшин Еревана стали хорошим примером созревания демократических процессов в Армении. Посол подчеркнул, что программа направлена на укрепление демократических основ РА.

В свою очередь Овакимян подтвердил, что демократия имеет краеугольное значение для развития Армении. "Свободные, прозрачные и конкурентные выборы являются краеугольным камнем демократии. И поскольку в 2024 и 2025 годах выборов в стране не ожидается и аппарат ЦИК вложит весь свой потенциал в укрепление избирательных систем", - резюмировал он.