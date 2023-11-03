Пятница, 3 Ноября 2023 16:12

АрмИнфо.В Чехии 10 ноября покажут фильм Норы Мартиросян <Если стихнет ветер> об Арцахе. Картина была снята в 2020 году в копроизводстве Армении, Франции, Бельгии. В этом же году <Если стихнет ветер> включили в программу 73-го Каннского кинофестиваля.

Фильм повествует историю международного аудитора Алена, который приезжает в Арцах убедиться, что новый аэропорт соответствует нормам. Постепенно герой знакомится с регионом и его жителями, переживающими последствия Первой Арцахской войны и это меняет его жизнь. Продюсер фильма Юлия Паратян, авторы сценария Нора Мартиросян, Эммануэль Пагано, Оливье Торрес, Гийом Андре. Оператор: Саймон Рока. Главные роли исполнили Грегуар Колен, Айк Бахрян, Арман Навасардян и Давид Акопян.

Организовать премьеру в Чехии удалось благодаря усилиям армяно-чешской компании CARM. Картину покажу 10 ноября в зале Французского института Праги.

Отметим, что премьера фильма прошла одновременно в Нью-Йорке и Ереване. Картиной открывался 16-й Международный кинофестиваль <Золотой Абрикос>.