Пятница, 3 Ноября 2023 16:12

АрмИнфо. Cозданные при прежних властях Армении механизмы безопасности не сработали. Об этом 3 ноября в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания РА по проекту государственного бюджета страны 2024 года заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Кристине Варданян.

Как заметил глава МИД РА, институт российских миротворцев в Нагорном Карабахе не сработал, на суверенную территорию Армении были совершены нападения после войны 2020 года - в мае 2021 и в сентябре 2021 года, в результате чего порядка 200 км территорий страны находится под азербайджанской оккупацией. <Все механизмы, которые были прочерчены в ваш период правления и пропагандируются вами сегодня не сработали", - добавил Мирзоян.

Депутат подняла вопрос о заявлениях властей страны о наличии денег на приобретение вооружений, но отсутствии продавцов этого вооружения. <Как же вы собираетесь обеспечить безопасность страны?>, - спросила парламентарий.

В ответ глава МИД РА заметил, что в настоящее время вооружение и боевая техника закупается у куда большего количества стран, чем это происходило при прежних властях. <Прежняя власть могла только могла мечтать о том, чтобы заключать оборонные сделки с другими странами, как это делается нынешним руководством страны. Вы привыкли к тому, что оружие давали по каплям, давали столько, сколько нужно было им, чтобы потом Армению поставили на колени, и были бы задействованы иные сценарии. К счастью, сейчас ситуация иная. Конечно, есть логистические проблемы, Армения могла бы приобретать намного больше оборонительного оружия, если бы не было проблем с логистикой", - отметил министр.

Напомним, традиционным и основным поставщиком вооружений и военной техники для Армении была и остается Россия. Правда, в последнее время республика начала закупать вооружение у Франции и Индии.