Пятница, 3 Ноября 2023 15:52

АрмИнфо. Германия и Европа хотят "вместе со странами Южного Кавказа работать над созданием региона, который преодолеет тени прошлого и будет формировать интересы будущего для людей". Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 3 ноября перед началом своего двухдневного визита в Армению и Азербайджан.

Напомнив о многочисленных тлеющих конфликтах рядом с Европой, Бербок обратила внимание, что многие жители Южного Кавказа опасаются, что регион так и не сможет найти мир после десятилетий военных действий и недавних жестоких столкновений.

"Менее двух месяцев назад более 100 000 детей, женщин и мужчин из Нагорного Карабаха были настолько напуганы, что не видели другого выхода, кроме как покинуть свою родину в поисках безопасности. Армения приложила огромные усилия, чтобы принять беженцев. Это лишь последняя глава болезненной истории для народов региона, для армян и азербайджанцев. Более 30 лет конфликта вокруг Нагорного Карабаха оставили огромные раны с обеих сторон. Раны невероятно глубокие, но которые могут зажить в долгосрочной перспективе", - отметила она.

По ее словам, сейчас важно, "чтобы все, в чьих руках находятся ключи к миру, превозмогли себя и встали на путь взаимного доверия". По ее словам, она будет этому способствовать в ходе своего визита в Ереван и Баку.

"Германия и ЕС хотят внести в это свой вклад. Нас объединяет цель прочного мирного и безопасного будущего для армян и азербайджанцев.

На этом пути Германия и ЕС в целом готовы поддержать Ереван и Баку конкретными инициативами", - продолжила дипломат.

По ее словам, одна из них - планируемая прокладка глубоководного кабеля по дну Черного моря для передачи данных в рамках программы ЕС Global Gateway. По словам Бербок, участие в этом проекте могло бы сблизить Армению и Азербайджан друг с другом, а также с Европой. Он также отметила, что общая стоимость расходов на прокладывание глубоководного кабеля, составляет 45 млрд евро. Почти половину этой суммы готов взять на себя Европейский инвестиционный банк.

"Вместе со странами Южного Кавказа мы хотим построить регион, который преодолеет тени прошлого и сформирует интересы будущего для людей",- подытожила.

Инициатива Global Gateway предусматривает инвестиции в объеме до 300 млрд евро в инфраструктуру развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Одной из целей этой программы является усиление глобального влияния ЕС.