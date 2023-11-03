Пятница, 3 Ноября 2023 12:24

АрмИнфо.В Ереване покажут армяно-французское представление Sois L'ange (Будь ангелом).

Как сообщает пресс-служба организаторов мероприятия, представление Sois L'ange является сплетением танца, музыки и поэзии, написанной французским поэтом и композитором армянского происхождения Мишелем Петросяном. Танцевальная часть подготовлена балетной студией Hallet Eghayan, музыкальное сопровождение обеспечит армянский ансамбль современной музыки Assonance.

Музыку к представлению написали Мишель Петросян и Арам Оганесян. Представление в Ереване будет показано в течение 2 дней - 8 и 9 ноября, в 20:00, в Концертном зале им. Арно Бабаджаняна (ул. Абовяна,2).