Пятница, 3 Ноября 2023 12:22

АрмИнфо.Армения придает важность региональному сотрудничеству, в том числе, в рамках платформы <3+3>. Об этом 3 ноября в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания РА по проекту государственного бюджета страны 2024 года заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, данная площадка является возможностью для обсуждений имеющихся проблем. Причем, отметил министр, при обсуждениях основным принципом является принцип равенства сторон, несмотря на то, что пять государств (без участия Грузии - ред.) различаются по размерам, ресурсам и возможностям. Как заметил Мирзоян, состоялось всего два заседания <пятерки>. <Поживем - увидим к каким результатам придем по итогам обсуждений на данной платформе>, - подчеркнул министр.

Напомним, что второе заседание региональной платформы <3+3> прошло 23 октября в Тегеране. На ней было принято решение провести третье заседание в Турции. На втором заседании министры иностранных дел, принимая во внимание важность развития отношений, основанных на взаимных интересах и добрососедстве между странами, подчеркнули важность мирного разрешения споров, уважение суверенитета, политической независимости, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, невмешательство во внутренние дела, запрет на угрозы или применение силы, важность уважения прав человека на основе всех принципов Устава Организации Объединенных Наций. Во встрече в Тегеране приняли участие главы внешнеполитических ведомств Армении, Ирана, России, Турции и Азербайджана. Грузинская сторона не участвовала во встрече.

Первой о создании регионального формата <3+3> объявила Турция. После Второй карабахской войны официальная Анкара предложила создать новую площадку для обсуждения перспектив и проблем региона с участием трех государств Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и трех их больших соседей - Турция, Россия и Иран). Первая встреча региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел Армении, Азербайджана, России, Турции и Ирана прошла в Москве в декабре 2021 года.

Ранее официальный Ереван заявлял, что в формате <3+3> не должны обсуждаться вопросы, которые уже согласованы или обсуждаются на других площадках.