Пятница, 3 Ноября 2023 12:20

АрмИнфо.В 2024 году Армения намерена открыть дипломатические представительства в ряде стран. Об этом 3 ноября в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания РА по проекту государственного бюджета страны 2024 года заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, правительство Южной Кореи официально проинформировало власти Армении о своем намерении открыть в первом квартале следующего года свое посольство в Ереване, Ереван желает сделать то же самое в Сеуле. В отношениях между двумя странами, как отметил Мирзоян, имеется большой потенциал, и взаимное открытие посольств позволит решить эту задачу.

Также планируется в следующем году открыть представительство Армении в Люксембурге. <Отношения между двумя странами находятся на прекрасном уровне, и пришло время для открытия офиса в этой стране>, - заметил Мирзоян, указав на планы по открытию посольств и представительств и в других государствах.