Пятница, 3 Ноября 2023 11:46

АрмИнфо. Для Армении очень важна нормализация отношений с Турцией. Об этом 3 ноября в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания РА по проекту государственного бюджета страны 2024 года заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, процесс нормализации двусторонних продолжается, над решением данной проблемы работают спецпредставители. Мирзоян отметил, что недавно в Тегеране обсуждал этот вопрос с главой МИД Турции. <У меня имеется осторожный оптимизм в отношении реализации по крайне мере ранее достигнутых договоренностей, а именно, о возможности перехода границ для граждан с дипломатическими паспортами>, - сказал Мирзоян, добавив, что по данной договоренности в ближайшее время будут хорошие новости.

Мирзоян подчеркнул, что Армения заинтересована иметь со всеми четырьмя соседями хотя бы урегулированные отношения. С двумя из этих четырех государств - Грузией и Ираном отношения Армении весьма близкие, с которыми имеются программы, часть которых реализуется, другие - в процессе разработок.

Рассказал министр и об отношениях с дружественной Францией, происходят взаимные визиты на самом высоком уровне.

Ереван продолжит углубление отношений и с Европейским Союзом. Министр особо указал на значимость гражданской наблюдательной миссии, которая осуществляет мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе. Стороны выявляют новые площадки и новые направления сотрудничества с ЕС, например, в рамках политического диалога по выполнению договоренностей по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. В этом плане министр особо выделил начавшийся процесс по либерализации визового режима.

Как подчеркнул Мирзоян, в следующем году продолжится работа по развитию отношений с традиционными партнерами - США и Россией. С последней Армения связана многочисленными связями, несмотря на появление в последнее время целого ряда проблем. <Мы по многим вопросам не удовлетворены двусторонними отношениями, по целому ряду из них удивлены, и у российской стороны имеются свои претензии, которые зачастую проявляются в медиа>, - сказал министр