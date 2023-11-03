Пятница, 3 Ноября 2023 11:32

АрмИнфо. В следующем году деятельность Министерства иностранных дел Армении будет, в основном направлена на нейтрализацию внешних угроз и формирование безопасной среды. Об этом 3 ноября в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания РА по проекту государственного бюджета страны 2024 года заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, текущий год нельзя назвать успешным по ряду направлений, поскольку ситуация развивалась не так, как хотелось бы. В качестве примера Мирзоян привел массовую миграцию населения из Нагорного Карабаха, которая произошла по причине политики этнических чисток, осуществляемой Азербайджаном, в результате чего сегодня в стране нашли убежище свыше 100 тысяч соотечественников. Решение их проблем, в том числе, с задействованием международных механизмов, частично лежит и на МИД Армении. Основная задача заключается в расширении международной помощи беженцам. <В мире нет страны, которая в течение 3-4 дней приняв тысячи беженцев, прошла этот период без потрясений>, - сказал министр, добавив, что быстрая реакция армянского правительства на решение проблем вынужденных переселенцев вызвала удивление многих государств и международных организаций.

Мирзоян подчеркнул, что политика этнических чисток и наплыв беженцев стало попыткой сместить внимание властей Армении от основной повестки - обеспечение устойчивой и стабильной среды безопасности вокруг государства. В числе основного компонента данной повестки министр указал на мир в регионе, который предусматривает наличие нормальных отношений со всеми четырьмя соседями. Мирзоян заметил, что несмотря на наличие угроз и вызовов, имеются и огромные возможности для достижения поставленной цели, но двигаться к ней необходимо исключительно мирным путем. В этой связи, он указал на имевшиеся надежды от встречи в Гранаде. К сожалению, президент Азербайджана посчитал нецелесообразным свое участие в ней. <По итогам четырехсторонней встречи в Гранаде был принят документ, который по большому счету соответствует мирной повестке властей Армении, а также для заключения мирного договора>, - сказал министр, добавив, что по мирному договору идет уже шестой раунд переговоров с Азербайджаном.

Министр заметил, что в число приоритетов входит взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, ориентиром для которой должны послужить данные советской энциклопедии, а именно: 29,8 тысяч кв км. территории Армении и 86,6 тысяч кв.км территории Азербайджана. Эти территории были в советское время, и закреплены в Алматинской декларации 1991 года. Необходимо также провести процесс делимитации и демаркации границ, который может быть осуществлен на основе самых свежих карт советского периода 1972-1978 г.г. Еще один принцип касается разблокирования экономических и транспортных коммуникаций региона. Армения, как заметил министр, является самой заинтересованной страной в реализации данного принципа. При этом, все транспортные коммуникации должны находиться под юрисдикцией стран, по территориям которых они проходят. Кроме того, разблокирование коммуникаций должно происходить на основе принципов взаимности и равенства.