Пятница, 3 Ноября 2023 10:52

АрмИнфо.Официальный Баку довольно неадекватно отреагировал на заявление Госдепа США о поддержке территориальной целостности Армении.

Так, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что США, будучи посредником на протяжении десятилетий, никогда так решительно не поддерживали суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, как это сейчас они делают в отношении Армении.

"США в соответствии с международными обязательствами, в том числе в рамках 4-х резолюций Совета Безопасности ООН, никогда не призывали к освобождению азербайджанских территорий от оккупации и выводу вооруженных сил Армении", - сказал Гаджизаде, опять передергивая факты по пресловутым 4 резолюциям Совбеза ООН, принятых в ходе боевых действий в начале 90-ых прошлого столетия, и направленных на их прекращение.

Далее, Гаджизаде заявил, что мол говорить с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо. "Любые недружественные действия против Азербайджана не принесут положительного результата, и на такие действия будет дан адекватный ответ", - сказал он.

Ранее, в Госдепе США касаясь предупреждений о возможном нападении Азербайджана на Армению, в частности, заявили: "Мы подчеркнули, что любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности повлечет за собой серьезные последствия. Мы регулярно подчеркиваем наши ожидания, например, предостережения против применения силы, и постоянно следим за ситуацией".