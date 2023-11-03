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АрмИнфо. Россия не будет заключать с Арменией соглашение, касающееся Римского статута Международного уголовного суда (МУС), считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Я думаю, что никакого дополнительного соглашения между нами и Арменией касательно МУС не будет. Мы вообще не признаем эту структуру. С какой стати мы должны обсуждать какое-то новое соглашение по этой проблематике?" - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live", комментируя предложение властей Армении о подписании межгосударственного соглашения, которое позволит обойти требования Римского статута.
При этом он убежден, что Армения рано или поздно должны будет отозвать свое решение присоединиться к Римскому статуту, если есть желание и дальше жить в мире, в добрососедстве, оказывать друг другу помощь и взаимную поддержку.
Ранее, вице-спикер парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Акоп Аршакян в беседе с журналистами напомнил, что РА предложила России соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда.
"За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения", - отметил Аршакян, добавив, что Армения не получила ответа от России относительно подписания соглашения, но до вступления Римского статута в силу времени еще много.
Национальное Собрание РА на заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур
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|Вице-спикер НС РА: на данный момент на армяно- азербайджанской границе нет скопления войск
|Комиссия по телевидению и радио РА выявила нарушения российскими телеканалами условий межправсоглашения - Акопян
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|Специальное подразделение СНБ по охране коммуникаций приступило к работе - премьер
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|Пресс-релиз по 16-му заседанию министров иностранных дел форума сотрудничества «центральная Азия-республика Корея»
|Мероприятия в рамках форума сотрудничества «Центральная Азия-республика Корея» в Ашхабаде
|В Ереване прошла V республиканская конференция "Современные вызовы и возможности развития военной промышленности Армении"
|Инициатива <Перекресток мира> останется лишь на бумаге - эксперт
|Госдеп США: Любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет иметь серьезные последствия
|Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Узбекистана
|Армянский Совет "Китай-Евразия" и Институт исследований Восток-Запад им.Лама заключили стратегическое партнерство
|В Ереване во второй раз пройдет фестиваль актуальной документалистики <Артдокфест>
|Омбудсмен Армении направила несколько обращений касательно судьбы экс-командующего Армией обороны Арцаха
|Против экс-премьера Армении возбуждено уголовное дело
|Оперу Джузеппе Верди <Бал-маскарад> представят на сцене Концертного зала им. А. Хачатуряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянский Патриархат Иерусалима сообщает об аннулировании сделки по поместью "Коровий сад" на Святой земле
|Дело о 1 марта 2008 года раскрыто - Сасун Хачатрян
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|Аппарат премьер-министра РА намерен реализовать в следующем году программу <Герой нашего времени>
|Институт Лемкина бьет тревогу: Азербайджан готовится к вторжению в Армению
|Принято политическое решение о выводе органов госуправления за пределы Еревана - министр
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