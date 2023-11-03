Пятница, 3 Ноября 2023 10:10

АрмИнфо. Россия не будет заключать с Арменией соглашение, касающееся Римского статута Международного уголовного суда (МУС), считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что никакого дополнительного соглашения между нами и Арменией касательно МУС не будет. Мы вообще не признаем эту структуру. С какой стати мы должны обсуждать какое-то новое соглашение по этой проблематике?" - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live", комментируя предложение властей Армении о подписании межгосударственного соглашения, которое позволит обойти требования Римского статута.

При этом он убежден, что Армения рано или поздно должны будет отозвать свое решение присоединиться к Римскому статуту, если есть желание и дальше жить в мире, в добрососедстве, оказывать друг другу помощь и взаимную поддержку.

Ранее, вице-спикер парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Акоп Аршакян в беседе с журналистами напомнил, что РА предложила России соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда.

"За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения", - отметил Аршакян, добавив, что Армения не получила ответа от России относительно подписания соглашения, но до вступления Римского статута в силу времени еще много.

Национальное Собрание РА на заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур