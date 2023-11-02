Четверг, 2 Ноября 2023 18:36

АрмИнфо. В Ереване под эгидой ЮНЕСКО со 2-го по 3 ноября проходит международная конференция, посвященная 100-летию армянского кино.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, в конференции принимают участие ведущие специалисты сферы из Европы и Азии. Согласно источники, в повестке конференции пути развития, сохранения и распространения кино, а также проблемы кино в новую эпоху.

Приветствуя участников конференции, директор Национального киноцентра Шушаник Мирзаханян отметила: <Армянскому кино исполнилось 100 лет, что, по праву, является поводом для гордости. В течение 100 лет, начиная с немого кино, наши фильмы продолжают появляться на лучших международных площадках, добиваясь успехов>.

Она рассказала о проведенных с 2019 года работах по восстановлению кинолент в соответствии с международными стандартами и представила работы и достижения в направлении популяризации 100-летнего наследия Армении в киноиндустрии на ведущих мировых площадках.

В этой связи Мирзаханян сообщила, что фильм основоположника армянского кино Амо Бекназаряна <Хаз Пуш> (1928г), который был создан по мотивам рассказов Раффи Носящие шёлк> и Вртанеса Папазяна <Персия при Каджарах, будет показан 3 ноября в Музее современного искусства Нью-Йорка. Это второй армянский фильм, представленный в одном из престижных музеев мира. Первой была лента кинорежиссера, сценариста и художника Сергея Параджанова <Акоп Овнатанян> (1967г), показ которой состоялся в 2021 году