Четверг, 2 Ноября 2023 18:10

АрмИнфо. Команда адвокатов Левона Кочаряна - сына второго президента РА Роберта Кочаряна - выступила с заявлением о правовом произволе в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении своего подзащитного.

В заявлении, которое представлено на странице адвоката Александра Кочубаева в Faceebook, подчеркивается, что объективные данные (видеокадры) опровергаются показаниями полицейских. При этом, основанием для двухмесячного ареста Кочаряна стало заявление полицейских, которые сами обвиняются в пытках. Адвокаты также обратили внимание на бездействие следственного органа и игнорирование этого факта. Защита Кочаряна отмечает, что при необходимости следователь Следственного комитета может провести более 10 процессуальных действий в течение 48 часов, однако за 2 месяца их было проведено менее 6. "Все это свидетельствует о том, что незаконное закрытие уголовного дела и устранение нарушений прав практически невозможно. Фактически, по этому и ряду других дел защита прав невозможна", - говорится в заявлении, под которым подписались адвокаты Арам Вардеванян, Эрик Алексанян и Александр Кочубаев.

Напомним, что Кочарян-младший был задержан во время одной из акций протеста с требованием отставки Никола Пашиняна перед зданием правительства. После заключения под стражу он подал заявление о том, что в отношении него было совершено насилие, возбуждено дело по статье о пытках, однако ни один полицейский не имеет статуса обвиняемого по этому делу.

В полиции, в свою очередь, сообщили, что Кочарян применил к ним насилие. В связи с этим, также возбуждено уголовное дело, в рамках которого Кочарян обвиняется в насилии в отношении пяти представителей власти и находится под арестом.