Четверг, 2 Ноября 2023 17:41

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 10, 12, 12/1, 14 на улице Эстонакан, жилой дом 29 на улице Алабяна, жилой дом 28 на улице Ленинградян, жилой дом 26/10 на улице Бабаджаняна, сады улицы Бабаджанян, школа N32, жилые дома 40, 42, 48 на улице С. Зоравара; частные дома на улицах С. Зоравара, Севани и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 32/2, 32/4, 39/3, 39/5 на улице Молдовакан, 2/3, 6/2, 11, 11/1, 11/2 на улице Тотовенца, 3, 5, 7, 7/1 на пр. Гая, 1, 1/3, 4/3 на улице Багреванд, торговый колледж N2, спец школа N17, здания школ NN133, 164, здания ясли-детских садов NN103, 104, 252 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 квартиры 7-125 жилого дома 1 на улице Хагаг Дон, жилые дома 1/1, 1/2 на улице Хагаг Дон, подъезды 1-8 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилой дом 12 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5-9 на улице Адонца, 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, школа-интернат N10, жилые дома 24/1-26/1 на улице А. Хачатряна; частные дома 27-90 на 11-ой улице Норка, школа N157 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; частные дома 1-21 на 1-ой улице, 1-29, 2-41 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1 на 6-ой улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично село Мердзаван и села Таиров, Баграмян;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 квартал “Нарек”, “Ара 1”, “Ара 2”, улицы Ер. Шаазиза, Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяна и “Варои Дзорак” в городе Аштарак;

в Гегаркуникской области:

11։00–15:00 частично населенный пункт Вагашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–15:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–14:00 частично населенный пункт Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-11:00 частично улица Касяна в городе Веди;

10:00-13:00 частично улица Шаумяна и частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат; частично села Таперакан, Нор Кянк, Суренаван;

10:30-12:30 частично улица Араратян в городе Арташат;

в Лорийской области:

11:00-16:00 частично села Новосельцево и Саратовка.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 37, 39 на улице Арташисяна, частные дома на переулке Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Себастия, Тычины, Р. Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 2/1, 4, 6 на улице Байрона, жилые дома 3, 5, 7 на пр. Саят-Нова, жилые дома 57, 59, 65, 65а на улице Теряна, жилые дома 29, 31, 33, 35 на улице Абовяна, жилые дома 22, 24 на улице Исаакяна, жилые дома 9, 11 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-7 на 3-ей улице, 1-55 на 6-ой улице Канакера; частные дома 19-74 на 2-ой улице, 1-15 на 4-ой улице, 14-24/1 на 5-ой улице, 1-55 на 6-ой улице Канакера; жилые дома 15-21 на улице Мамиконянца, жилые дома 7-10 на улице Шахсуваряна, Дом-Музей Х. Абовяна, частные дома 5-16 на улице Царава Ахбюра, 35-49 на улице Агасу, жилой дом 36/4 на улице Саркавага, частные дома 21-40 на 2-ой улице, 1-17/3 на 3-ей улице, 8-19 на 4-ой улице Саркавага; жилые дома 1, 2, 22/1, 20/8 и частные дома 9/10, 9/11 на Тбилисском шоссе; жилой дом 17/5 на улице Адонца, жилые дома 10-14 на улице Тиграняна, жилой дом 18 на улице Ширванзаде;

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 села Верин Саснашен, Неркин Саснашен, Верин Базмаберд, Неркин базмаберд, Ашнак, Давташен, Какавадзор, Агаракаван, Диан, Отеван;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Покр Веди, Таперакан, Армаш;

10:30-12:30 частично улицы Араратяна, Араза в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Малишка;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания “Зовуни”;

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 3, 4, 5, 7 на улице Бакунца и жилой дом 4 на улице Ханджяна в городе Каджаран.