Четверг, 2 Ноября 2023 17:40

АрмИнфо.Со следующего года в отношении лиц, незаконно откачивающих воду с артезианских скважин Араратской долины, будет применяться уголовная ответственность. Об этом 2 ноября в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания РА по проекту государственного бюджета страны 2024 года заявил министр окружающей среды РА Акоп Симидян.

Напомнив о поправках, введенных в текущем году в законодательство страны, министр подчеркнул, что пользователи вод с артезианских скважин должны обладать системами многократной циркуляции воды, в противном случае им грозит уголовное преследование. Кроме того, с 1 января 2024 года все пользователи подземных вод должны будут иметь электронные счетчики, данные с которых должны быть видимы в реальном времени в режиме онлайн. Симидян сообщил также, что в настоящее время идут обсуждения о сроках консервации незаконных и заброшенных источников.

Коснулся министр и проблем с загрязнением приграничной с Ираном реки Аракс. Симидян сообщил, что представители двух государств приняли решение возобновить мониторинг вод реки. Он заметил, что река загрязняется не в Армавирской области или в Мегри, а на других участках, и проведение мониторинга призвано выявить этот факт.