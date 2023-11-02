Четверг, 2 Ноября 2023 17:30

АрмИнфо. Предложение Армении о подписании с Россией межгосударственного соглашения, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС), выглядит как "хорошая мина при плохой игре". Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя соответствующее заявление вице- спикера парламента Армении, члена правления партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Акопа Аршакяна.

Слуцкий отметил, что Армения пошла на абсолютно недружественный шаг по отношению к России, ратифицировав Римский статут МУС. "Аргументация о применении его инструментария для расследования возможных военных преступлений в зоне армяно- азербайджанского конфликта явно натянута", - считает парламентарий.

"При этом МУС - ангажированная прозападная структура, выносящая в отношении РФ политизированные и юридически ничтожные для нашей страны решения. Немаловажно для оценки действий армянской стороны то, что сами правила МУС вполне допускали обращение к его услугам тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута. На этом фоне предложения Армении выглядят как хорошая мина при плохой игре", - сказал глава думского комитета, передает ТАСС.

По словам Слуцкого, российская сторона выдвигала и свои предложения. "Учтены ли они Ереваном, история умалчивает. Поэтому, в сложившейся ситуации заключение соглашения по инициативе Армении вряд ли является рецептом для снятия проблемы", - заключил парламентарий.

Ранее, вице-спикер парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Акоп Аршакян в беседе с журналистами заявил, что РА предложила России соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда.

"За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения", - отметил Аршакян, добавив, что Армения не получила ответа от России относительно подписания соглашения, но до вступления Римского статута в силу времени еще много.

Национальное Собрание РА на заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически произошла насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

Отметим, что 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ.