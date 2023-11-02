Четверг, 2 Ноября 2023 16:40

АрмИнфо.Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании в районе села Гетаван оккупированного Карвачара (Кельбаджара) Мадата Бабаяна.

Уже по традиции, вражеская сторона быстро придумала историю про его участие в боевых действиях в начале 90-х годов прошлого столетия. Бабаяну СГБ АР инкриминирует "участие в боевых действиях в Иваняне в феврале 1992 года и массовых убийствах его жителей".

Добавим, что это не первый такой случай. Сотни армянских военнопленных и гражданских лиц удерживаются в бакинских тюрьмах по надуманным уголовным делам. Они брошены на произвол судьбы, так как к их судьбе безучастны как власти Армении, так и международные специализированные учреждения, чем и пользуется алиевский режим.