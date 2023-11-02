АрмИнфо.Учитывая успешное стратегическое сотрудничество двух компаний и общее видение акционеров обеих компаний на дальнейшее развитие, Idram и IDBank консолидировались в армянский холдинг ID Group, который в настоящее время контролирует 100% акций Idram и IDBank.
Основанная в 2023 году, холдинговая компания ID Group принадлежит гражданам Республики Армения Лале Бахшецян и Вартану Диланяну.
По словам Вартана Диланяна, акционера IDBank, такое решение обусловлено, прежде всего, успешным стратегическим сотрудничеством двух компаний и дает возможность поступательно развивать цифровой банкинг в Армении. Компании предоставляют единую платформу для мгновенных платежных решений и банковских услуг, в которой клиенты обеих компаний получают полный пакет дистанционных финансовых услуг, экономя свое время и получая высококачественный сервис. «В рамках ID Group мы продолжим реализацию стратегических целей Банка, еще больше сосредоточившись на ФинТех направлении», - сказал Вартан Диланян.
Лала Бахшецян, как пионер инвестиций и развития электронных денег в Армении, считает, что консолидация капитала, опыта и ИТ-ресурсов компаний в ID Group позволит не только продолжать успешно развивать цифровую экосистему, но и в ближайшем будущем экспортировать успешные ФинТех решения, разработанные и внедренные в Армении, в другие страны. "Синергия двух компаний и их возможностей в ID Group позволит инвестировать больше ресурсов в развитие указанных направлений и будет способствовать развитию инновационных решений в финансовом секторе нашей страны", - сказала Лала Бахшецян.
Как отмечено в сообщении ID Group, группа стремится постоянно инвестировать в перспективные комплементарные компании и проекты.
Вартан Диланян первоначально приобрел 59,7% акций IDBank-а еще в 2016 году, а к 2022 году он стал единственным бенефициаром IDBank-а с целью развития цифрового банкинга в Армении. Одновременно, Вартан Диланян активно участвовал в формировании и реализации проектов ИТ-стратегий и цифровизации, ориентируясь на глобальные перспективы и фокусируясь на таких регионах, как Ближний Восток, Казахстан и Армения, будучи основным акционером Axellect Holding.
Создание ID Group предоставило Вартану Диланяну возможность направить часть своих ресурсов на развитие международного бизнеса Axellect Holding. Это, в свою очередь, позволяет привнести лучшие международные знания и опыт на армянский финтех-рынок.
Лала Бахшецян со своим мужем Рубеном Кургиняном начали развивать сектор электронных денег (цифровых кошельков) в Армении, с 2017 года, когда приобрели ведущую армянскую компанию в сфере электронных платежей Idram, веря в потенциал армянского сектора финансовых технологий, а также имея значительный опыт в данной сфере. В 2020 году, после смерти Кургиняна, Лала Бахшецян продолжила развитие семейного бизнеса.
Благодаря инвестициям семьи Кургинян-Бахшецян, Idram стал ведущей финтех-платформой, показав значительный рост клиентской базы, спектра финансовых услуг, технологической инфраструктуры и доходов.