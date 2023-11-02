Четверг, 2 Ноября 2023 16:25

АрмИнфо.Учитывая успешное стратегическое сотрудничество двух компаний и общее видение акционеров обеих компаний на дальнейшее развитие, Idram и IDBank консолидировались в армянский холдинг ID Group, который в настоящее время контролирует 100% акций Idram и IDBank.

Основанная в 2023 году, холдинговая компания ID Group принадлежит гражданам Республики Армения Лале Бахшецян и Вартану Диланяну.

По словам Вартана Диланяна, акционера IDBank, такое решение обусловлено, прежде всего, успешным стратегическим сотрудничеством двух компаний и дает возможность поступательно развивать цифровой банкинг в Армении. Компании предоставляют единую платформу для мгновенных платежных решений и банковских услуг, в которой клиенты обеих компаний получают полный пакет дистанционных финансовых услуг, экономя свое время и получая высококачественный сервис. «В рамках ID Group мы продолжим реализацию стратегических целей Банка, еще больше сосредоточившись на ФинТех направлении», - сказал Вартан Диланян.

Создание ID Group предоставило Вартану Диланяну возможность направить часть своих ресурсов на развитие международного бизнеса Axellect Holding. Это, в свою очередь, позволяет привнести лучшие международные знания и опыт на армянский финтех-рынок.

Лала Бахшецян со своим мужем Рубеном Кургиняном начали развивать сектор электронных денег (цифровых кошельков) в Армении, с 2017 года, когда приобрели ведущую армянскую компанию в сфере электронных платежей Idram, веря в потенциал армянского сектора финансовых технологий, а также имея значительный опыт в данной сфере. В 2020 году, после смерти Кургиняна, Лала Бахшецян продолжила развитие семейного бизнеса.

Благодаря инвестициям семьи Кургинян-Бахшецян, Idram стал ведущей финтех-платформой, показав значительный рост клиентской базы, спектра финансовых услуг, технологической инфраструктуры и доходов.