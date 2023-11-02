Четверг, 2 Ноября 2023 16:24

АрмИнфо. Первая полоса на улице Гераци теперь будет только для движения общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении мэрии Еревана.

"Уважаемые ереванцы, в целях обеспечения непрерывности частоты движения общественного транспорта в столице с 3 ноября будет произведено изменение организации дорожного движения на улице Гераци.

В частности, по первой полосе движения будет разрешено только общественному транспорту. При этом на указанном участке дороги будет произведена соответствующая разметка и установка дорожных знаков", - заявили в мэрии Еревана.

Стоит заметить, что выделение первой полосы только для общественного транспорта впервые было опробовано в густо заселенном административном районе Нор-Норк. Следует заметить, что данное нововведение столичной мэрии, может и упростило жизнь тех, кто пользуется общественным транспортом, но полностью парализовало движение для других участников дорожного движения, превратив жизнь водителей этого района в ад. Если раньше пробки в этом районе были лишь в час пик, то теперь они чуть ли не в круглосуточном режиме, в том числе и в выходные. Водители вынуждены искать объездные пути проспекту Гая, так как простаивают часами на этом маршруте. Столичная мэрия предпочитает не замечать проблемы