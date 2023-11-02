Четверг, 2 Ноября 2023 15:42

АрмИнфо. Спикер Парламента Армении Ален Симонян принял делегацию Парламента Эстонии во главе с руководителем парламентской группы дружбы Эстония-Армения Мати Райдманом.

Как сообщает пресс-служба НС РА, стороны обсудили вопросы, касающиеся развития демократических процессов и становления демократических институтов, а также повестку двустороннего взаимодействия.

Ален Симонян отметил, что Армения придает большое значение дружественным отношениям с Эстонией, основанным на взаимном доверии, общих демократических ценностях и уважении прав человека. Вместе с тем он выразил благодарность Эстонии за гуманитарную помощь, оказанную насильственно перемещенным гражданам Арцаха. Спикер придал также важность усилиям ЕС в процессе установления мира в регионе.

В свою очередь Мати Райдман подчеркнул, что никто не может понять друг друга так хорошо, как маленькие страны. <Ваша боль и озвученные проблемы нам не чужды>, - заявил эстонский парламентарий.