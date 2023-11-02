Четверг, 2 Ноября 2023 15:02

АрмИнфо. Любые контакты, которые способствуют снятию напряженности или раздражения между Баку и Ереваном, Москва только приветствует. Об этом 2 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу прокомментировать встречу премьер-министров Армении и Азербайджана в Тбилиси.

"Вот всё то, что идет на пользу сторонам и региону в целом, мы приветствуем. Со своей стороны мы исходим из того, что дорожной картой для нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России в период с 2020 по 2022 года. Он включает в себя подписание мирного договора между двумя сторонами, разблокирование и экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию границы, диалог на уровне гражданского общества и многое другое", - отметила она.

Что касается дальнейшего продвижения по всем этим трекам, продолжила Захарова, то хочу вновь переподтвердить готовность организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

Отметим, что 27 октября премьер-министры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили провели встречу в Мухрани, неподалеку от Тбилиси. Детали переговоров не разглашаются. Однако, по информации грузинского телеканала "Имеди" встреча трех премьеров длилась несколько часов