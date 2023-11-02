Четверг, 2 Ноября 2023 13:57

АрмИнфо.Япония является важнейшим партнером Армении, и Ереван заинтересован в углублении многополярного сотрудничества, учитывая развитие в их рамках межпарламентских отношений. Об этом 2 ноября в ходе встречи с послом Японии в Армении Фукусимой Масанори, завершающим свою дипломатическую миссию в стране, заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Как передает пресс-служба армянского парламента, в ходе встречи спикер высоко оценил работу посла, его теплое отношение к Армении и армянскому народу, о чем свидетельствует также желание дипломата изучать армянский язык. Ален Симонян подчеркнул, что Армения высоко ценит четкие сигналы Японии относительно неприемлемости политики Азербайджана по применению силы в регионе. Он выразил благодарность японскому правительству за выделение 2 млн долларов на первоочередные нужды более 100 тысяч вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха армян в результате вооруженного нападения со стороны Азербайджана 19 сентября. млн. для предоставления гранта на оказание чрезвычайной помощи.

В ходе встречи стороны обсудили возможности реализации проекта <Перекресток мира>. Спикер Национального Собрания отметил, что Японии предлагается также присоединиться к инициативе. Он подчеркнул, что Армения примет участие в выставке, запланированной в Осаке в 2025 году.

В свою очередь, посол, выразив благодарность за плотную работу с парламентом в период его пребывания в должности, подчеркнул, что начатые программы будут продолжены.