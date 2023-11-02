Четверг, 2 Ноября 2023 11:17

АрмИнфо.1 ноября 2023 года в Торгово-промышленной палате Туркменистана в рамках 16-го заседания министров иностранных дел Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея» прошёл бизнес-форум молодых предпринимателей.

Первая сессия бизнес-форума была посвящена мерам государственной поддержки развития молодёжного предпринимательства в странах Центральной Азии и Республики Корея. Представители стран-участниц рассказали о национальном опыте и достижениях в этой сфере.

В ходе второй сессии делового форума, посвящённого развитию стартап-предпринимательства и стартап-инкубаторов, участники рассмотрели деятельность венчурных фондов для запуска инновационного бизнеса.

Также состоялся обстоятельный обмен мнениями между молодыми предпринимателями и бизнесменами по теме внедрения инноваций в стратегические направления развития, основанных на принципах «зелёной экономики» таких, как возобновляемая энергетика, цифровая экономика, биотехнологии, робототехника, «умные» города и т.д.

На полях бизнес-форума состоялись двусторонние встречи и переговоры между представителями бизнес-кругов стран Центральной Азии и Республики Корея.

Кроме этого, в рамках Форума в профильных министерствах и ведомствах Туркменистана состоялись шесть тематических сессий.

Первая сессия «Транспорт и логистика» была посвящена теме «Взаимосвязанность транспортно-логистической инфраструктуры Центральной Азии и Республики Корея: вызовы и возможности».

Во второй Сессии «Здравоохранение и медицина» обсуждались приоритеты развития реабилитационной медицины и системы здравоохранения в Центральной Азии.

Третья сессия «Изменение климата и охрана окружающей среды» проходила по теме «Связь между климатом, водой, продовольствием и энергией: адаптация к изменению климата, управление водными ресурсами и климатически оптимизированное сельское хозяйство».

В четвертой сессии «Информационно-коммуникационные технологии» обсуждались вопросы электронного правительства и электронных сервисов, включая перспективы использования ИКТ в целях улучшения предоставления общественных услуг и взаимодействия с гражданами.

Пятая сессия «Образование и наука» была посвящена инновационным процессам в науке и образовании с упором на возможности и перспективы сотрудничества государств Центральной Азии и Республики Корея.

В шестой сессии «Туризм» было уделено внимание аспектам развития устойчивого туризма под общим девизом «Возрождение Великого шёлкового пути».