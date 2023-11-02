Четверг, 2 Ноября 2023 09:53

АрмИнфо.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова. Дипломат передал главе государства приветствия от президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, адресовавшего пожелания мира, благополучия и процветания всем туркменистанцам.

Передав ответные теплые пожелания узбекскому лидеру, Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан неизменно привержен доверительным, добрососедским отношениям с Узбекистаном. Как отмечалось, обе страны имеют близкие или схожие позиции по вопросам региональной и глобальной проблематики, прежде всего, связанным с обеспечением всеобщего мира и безопасности, достижением Целей устойчивого развития.

Активно наращиваются и торгово-экономические туркмено-узбекские связи, увеличивается взаимный товарооборот, новые перспективы взаимодействия открываются в топливно-энергетическом, транспортно-логистическом, сельскохозяйственном и других секторах.

Традиционно значимой составляющей отношений остается диалог в культурной, научной, образовательной областях, что является своеобразным мостом для дальнейшего сближения народов двух государств, укрепления многовековой дружбы и добрососедских связей, отмечалось в вечернем выпуске новостей туркменского Гостелерадио.