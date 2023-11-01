Среда, 1 Ноября 2023 21:07

АрмИнфо.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул на встрече с прибывшим с официальным визитом в Казахстан президентом Франции Эммануэлем Макроном c важность сотрудничества с Францией, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодняшний день сотрудничество между двумя странами в различных сферах выходит на новый уровень, я убежден в этом. Франция – наш очень важный и надежный партнер Казахстана в Европе. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 30% и достиг 4 млрд долларов. – сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенных переговоров в рамках визита Президента Франции Эмманюэля Макрона в Акорду.

По словам Главы государства, за восемь месяцев текущего года объем двусторонней торговли увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом и достиг 2,7 млрд долларов.

- Ранее Франция инвестировала в Казахстан около 18,7 млрд долларов. Совместные проекты охватывают энергетику, мирный атом, горно-химическую промышленность, машиностроение, производство строительных материалов, аэрокосмическую, фармацевтическую и другие отрасли. Кроме того, планируется реализовать еще ряд важных проектов. Эти проекты будут подробно обсуждаться на Казахско-французском бизнес-форуме, который состоится сегодня, - добавил К.Токаев.