Среда, 1 Ноября 2023 20:14

АрмИнфо. C 23 по 26 ноября в Институте театра и кино во второй раз в Ереване пройдет Эхо международного фестиваля актуальной документалистики <Артдокфест>. Организатором мероприятия выступит телеграмм- канал <Киноклуб Ереван>.

В программе фестиваля восемь авторских фильмов. Откроет смотр снятая в Украине на передовой картина Виталия Манского и Евгения Титаренко

<Восточный фронт>, закроет - фильм Эдуарда Геворкяна <Нинины дети> о 40-дневной войне в Арцахе. Режиссеры лично представят свои картины зрителям.