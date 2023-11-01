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АрмИнфо. C 23 по 26 ноября в Институте театра и кино во второй раз в Ереване пройдет Эхо международного фестиваля актуальной документалистики <Артдокфест>. Организатором мероприятия выступит телеграмм- канал <Киноклуб Ереван>.
В программе фестиваля восемь авторских фильмов. Откроет смотр снятая в Украине на передовой картина Виталия Манского и Евгения Титаренко
<Восточный фронт>, закроет - фильм Эдуарда Геворкяна <Нинины дети> о 40-дневной войне в Арцахе. Режиссеры лично представят свои картины зрителям.
|В Ереване во второй раз пройдет фестиваль актуальной документалистики <Артдокфест>
|Омбудсмен Армении направила несколько обращений касательно судьбы экс-командующего Армией обороны Арцаха
|Против экс-премьера Армении возбуждено уголовное дело
|Оперу Джузеппе Верди <Бал-маскарад> представят на сцене Концертного зала им. А. Хачатуряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянский Патриархат Иерусалима сообщает об аннулировании сделки по поместью "Коровий сад" на Святой земле
|Дело о 1 марта 2008 года раскрыто - Сасун Хачатрян
|Дело в отношении экс-министра охраны природы уже находится в суде - Антикоррупционный комитет
|Василис Марагос: EUMA с первых дней своей деятельности вносила достойный вклад в стабилизацию ситуации вокруг Армении
|Грузинский парламентарий: Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор между Ереваном и Баку
|Адвокат: Григорий Хачатуров незаконно содержится под стражей
|Армен Чарчян вновь возглавил медицинский центр <Измирлян>
|Аппарат премьер-министра РА намерен реализовать в следующем году программу <Герой нашего времени>
|Институт Лемкина бьет тревогу: Азербайджан готовится к вторжению в Армению
|Принято политическое решение о выводе органов госуправления за пределы Еревана - министр
|Армения и Иран подписали меморандум о сотрудничестве и обмена рабочей силой
|Карательные действия могут подорвать усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном - посол Канады
|В Aшхабаде состоялась встреча министров иностранных дел стран ЦА и генерального секретаря ОБСЕ
|Энтони Блинкен: Армения одна из стран, нуждающихся в дополнительной гумпомощи
|Президент Арцаха провел встречу с евродепутатами
|Посол Франции: Азербайджан пошел на депортацию армянского населения Нагорного Карабаха при соучастии России
|Ардшинбанк признан «Лучшим корпоративным» и «Лучшим ESG-банком» Армении по версии журнала Euromoney
|Первая металлическая вертикальная карта премиум-класса Visa Infinite Special Edition от IDBank
|Левон Ованнисян подал в отставку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ЕС увеличивает гуманитарную помощь насильственно перемещенным карабахцам почти на 1,7 млн евро
|Лучшее время для радости час уныния?
|Политолог: Деарменизация Арцаха - один из сценариев международного заговора, который пытаются повторить в секторе Газа
|Граждане Армении получили новые уведомления о заражении программой Pegasus - эксперт
|Туркменистан и Kазахстан нацелены на укрепление стратегического партнёрства
|Затулин: Пашинян, по сути, кинул Арцах в войну и отказался мобилизовать Армению на борьбу
|Вивек Рамасвами обвинил международные СМИ в замалчивании геноцида, учиненного Азербайджаном против армян Арцаха
|В Ереване открылся 7-й фестиваль моноспектаклей Armmono Plus
|Споуксмен МИД Армении: Есть уже данные о количестве убитых и раненых в результате нападения Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября
|Совет Европы готовит комплексный пакет мер реагирования для поддержки Армении в размещении свыше 100 000 беженцев из Арцаха
|Посол США в РА в Капане встретилась с беженцами из Арцаха
|Положительные последствия судебных реформ граждане Армении ощутят с первых месяцев 2024 года - глава ВСС
|Уголовное дело в отношении Сергея Смбатяна прекращено
|Детектив не звонит дважды
|Секретарь Совбеза Армении провел на Мальте переговоры с главой Офиса Зеленского
|В Армении будет внедрена новая система видеонаблюдения - министр
|В посольстве США в Армении уклонились от ответа на вопрос о перспективах присоединения Вашингтона к гражданской миссии ЕС в РА
|Группа общественно-политических деятелей рассказала об искажениях Алма-Атинской декларации и последствиях правового произвола
|Политолог: Запад не может быть альтернативой России
|СНБ Армении пресекла контрабанду крупной партии наркотиков в страну из Ирана
|Институт Лемкина призывает ООН направить в Арцах миссию, состоящую из представителей стран, нейтральных к конфликту
|Премьер-министр РА: В рамках разработки мирного договора с Азербайджаном согласованы три основных принципа
|Секретарь Совбеза Армении на полях международной конференции по достижению мира на Украине провел ряд встреч
|Сурен Папикян и Закир Гасанов в Китае приняли участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме
|Депутат НС Армении ввел в обращение законопроект для уклонистов от службы в ВС
|Известны результаты голосования Армении в Генассамблее ООН по Израилю и ХАМАС
|Николай Бордюжа: Я вообще не мыслю будущего Армении без ОДКБ
|Необходимо начать работу по безопасному возвращению соотечественников в Нагорный Карабах - Шахраманян
|Израиль предложил Эрдогану забрать жителей Газы в Турцию
|Глава Совбеза Армении участвует на международной конференции по достижению мира в Украине
|Пашинян: нулевая терпимость к нарушениям правил дорожного движения в Армении очень важна
|Премьер-министр РА: на создание Патрульной службы было затрачено 29 млрд драм
|Депутат НС РА: недавние заверения Азербайджана в том, что Баку не собирается нападать на Сюник, еще больше усугубляют азербайджанскую угрозу
|Экс-мэр Еревана назвал клеветническими выпады в адрес своей партии со стороны лидера партии <Республика>
|Основная цель реформ в системе полиции - дать гражданам большее чувство защищенности - Пашинян
|Читать больше
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