Среда, 1 Ноября 2023 19:16

АрмИнфо. Офис Защитника прав человека не обладает мандатом всецело заниматься вопросом армян, находящихся в Азербайджане. Однако по части защиты их прав находится на связи с международными правовыми организациями. Об этом 1 ноября журналистам заявила Защитник прав человека РА Анаит Манасян, комментируя появившееся в армянских СМИ сообщение об убийстве в азербайджанской тюрьме экс- командующего Армией обороны Арцаха Левона Мнацаканяна.

"Вопрос армян, находящихся в Азербайджане, выходит за рамки компетенции офиса, однако я пытаюсь в рамках своих возможностей решать их проблемы по части защиты прав", - сказала Манасян, добавив, что поддерживает связь с международными правозащитными организациями. Манасян подчеркнула, что не может говорить о деталях и договоренностях, так как информация носит конфиденциальный характер. "Хотя решение подобных вопросов не предусмотрено моим мандатом, я постоянно обращаюсь к данной теме и постоянно передаю информацию по части нарушений прав человека", - сказала Омбудсмен.

При этом она отметила, что обращается лично по каждому гражданину, находящемуся в Азербайджане, если видит проблему. Несколько таких обращений касались генерал-лейтенанта, бывшего командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна.

Напомним, что об убийстве в азербайджанской тюрьме Левона Мнацаканяна ранее сообщил полковник резерва ВС Армении Володя Ованнисян. <Я просигнализировал, что располагаю информацией об убийстве Левона Мнацаканяна в бакинской тюрьме, и обратился в Красный Крест, офис ЕС, посольства, офис Защитника прав человека, чтобы подтвердить или опровергнуть эту новость>, - сказал он , добавив, что информацию ему предоставили бывшие офицеры Армии обороны Арцаха.