Среда, 1 Ноября 2023 17:44

АрмИнфо. Оперу Джузеппе Верди <Бал-маскарад> представят на сцене Концертного зала им. А. Хачатуряна. Произведение является одной из вершин творческого наследия композитора и отличается драматической и психологической правдивостью, богатством мелодий и вокальным разнообразием.

Премьера оперы <Бал-маскарад> состоялась 17 февраля 1859 года в Риме. Эта 23-я по счёту опера Верди, о которой говорили, что каждая фраза в ней музыкальна, а каждая мелодия вокальна.

В Ереване дирижером оперы станет художественный руководитель и главный дирижер Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиарова Эдуард Топчян. Последний неоднократно руководил оперой в Большом театре (Россия) в постановке известного оперного режиссера Давида Ливермура и с нетерпением ждет представления оперы на родине.

Главные партии исполнят известные приглашенные оперные певцы: Марсело Пуэнте (тенор), Богдан Бачу (баритон), Евгения Муравьева (сопрано), Юлия Меннибаева (меццо- сопрано), Ольга Пудова (сопрано), остальные партии исполнят Ашот Гантарджян (бас), Ованес Нерсесян (бас), Айк Тигранян (бас), Арамо Мамиконян (тенор), Ален Манукян (тенор).

В опере примут также участие Национальный академический хор Армении (художественный руководитель и главный дирижер Оганес Чекиджян) и Вокально- хоровая специальная школа охраны детских голосов (художественный руководитель Карине Аракелян, дирижер Эмма Аракелян).

Концерт пройдет 3 ноября, в 19:00, на сцене Концертного зала им. Арама Хачатуряна в рамках 15-го Ереванского международного музыкального фестиваля.