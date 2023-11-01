Среда, 1 Ноября 2023 17:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 26, 28, 28/3 на улице Шинарарнери, 9, 11, 13 на улице Абеляна;

11:00-17:00 частные дома 190-202 на улице Гр. Кочара, жилые дома 6-31, 30/4-32/11 на улице Улнеци, 15-21 на улице Мамиконянца, 7-10 на улице Шахсуваряна; частные дома 243, 247 на улице Норки Айгинер, 61-65 на улице Арменакяна, ООО “Анаида Асатрян”, центр репродуктивного здоровья “Витромед” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

11:00-12:00 села Ддмашен, Аревут, Даштадем;

11:00-17:00 кварталы “Нарек”, “Ара 1”, “Ара 2”, улицы Ер. Шаазиза, Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяна, “Варои Дзорак” в городе Аштарак;

13:00-14:00 частично город Талин;

в Котайкской области:

11:00-16:00 территория, прилегающая к Арзнийскому шоссе N2, в городе Абовян;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат; частично села Лусашох, Аралез, Нор Кянк;

10։30-12:30 частично улица Араратян в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

12:00-14:00 село Аратес; частично села Гохтаник и Гермон.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 10, 12, 12/1, 14 на улице Эстонакан, жилой дом 29 на улице Алабяна, жилой дом 28 на улице Ленинградян, жилой дом 26/10 на улице Бабаджаняна, сады улицы Бабаджанян, школа N32, жилые дома 40, 42, 48 на улице С. Зоравара; частные дома на улицах С. Зоравара, Севани и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 32/2, 32/4, 39/3, 39/5 на улице Молдовакан, 2/3, 6/2, 11, 11/1, 11/2 на улице Тотовенца, 3, 5, 7, 7/1 на пр. Гая, 1, 1/3, 4/3 на улице Багреванд, торговый колледж N2, спец школа N17, здания школ NN133, 164, здания ясли-детских садов NN103, 104, 252 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 квартиры 7-125 жилого дома 1 на улице Хагаг Дон, жилые дома 1/1, 1/2 на улице Хагаг Дон, подъезды 1-8 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилой дом 12 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5-9 на улице Адонца, 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, школа-интернат N10, жилые дома 24/1-26/1 на улице А. Хачатряна; частные дома 27-90 на 11-ой улице Норка, школа N157 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; частные дома 1-21 на 1-ой улице, 1-29, 2-41 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1 на 6-ой улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично село Мердзаван и села Таиров, Баграмян;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 квартал “Нарек”, “Ара 1”, “Ара 2”, улицы Ер. Шаазиза, Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяна и “Варои Дзорак” в городе Аштарак;

в Гегаркуникской области:

11։00–15:00 частично населенный пункт Вагашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–15:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–14:00 частично населенный пункт Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-11:00 частично улица Касяна в городе Веди;

10:00-13:00 частично улица Шаумяна и частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат; частично села Таперакан, Нор Кянк, Суренаван;

10:30-12:30 частично улица Араратян в городе Арташат;

в Лорийской области:

11:00-16:00 частично села Новосельцево и Саратовка.