Среда, 1 Ноября 2023 16:25

АрмИнфо. Уголовное дело, возбужденное против бывшего министра охраны природы Арама Арутюняна уже находится в суде. Об этом 1 ноября журналистам заявил председатель Антикоррупционного комитета РА Сасун Хачатрян.

По его словам, после внесения поправок в уголовно- процессуальный кодекс суды имеют право на проведение судебного разбирательства в отсутствии обвиняемого и выносить заочный приговор. В случае с Арамом Арутюняном речь идет о злоупотреблении полномочиями и отмыванием денег. Он, в частности, обвиняется в получении взятки в размере 14 млн долларов. Как отметил Хачатрян, экс-министр в настоящее время находится в розыске, но суд может его осудить заочно. В этом случае последуют правовые механизмы, одним из которых может стать наложение ареста на его имущество с последующей конфискацией.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на пресс-службу Комитета сообщало, что предварительное следствие по делу о получении взятки в особо крупном размере в размере $14 млн бывшим министром охраны природы Арамом Арутюняном с обвинительным заключением переданы надзирающему прокурору с ходатайством о направлении его в суд. Следствие проводилось заочно с учетом отсутствия бывшего чиновника, обвиняемого в получении взятки и объявленого в розыск еще в 2019 г. В отношении экс-министра инициировано уголовное преследованные по соответствующим статьям УК Армении за получение им при содействии его близких взятки в особо крупных размерах на сумму в $14 млн. и легализации полученной преступным путем суммы особо крупных размерах в $5 млн., а также злоупотребление должностными полномочиями, приведшими к тяжким последствиям.

В отношении Арама Арутюняна и содействовавших ему двух других обвиняемых Сурена Авакяна и Гагика Карапетяна в качестве меры пресечения избран арест. На принадлежащие им более 30 единиц имущества и денежные средства наложен арест. Также были заморожены средства на банковских счетах Арама Арутюняна в размере $1 млн 704 тыс., 11 тыс. евро и 350 млн драмов.

Отмечалось, что результаты заочного судебного разбирательства дадут возможность конфисковать вышеуказанные средства и имущество в пользу государства в случае вынесения обвинительного приговора, в размере суммы, подлежащей конфискации.