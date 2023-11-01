Среда, 1 Ноября 2023 16:24

АрмИнфо. Установление стабильного мира на Южном Кавказе является одной из основных целей Европейского союза. Об этом на церемонии открытия штаб-квартиры наблюдательной миссии ЕС (EUMA)в городе Ехегнадзор 1 ноября заявил руководитель делегации ЕС в Армении Василис Марагос.

По его словам, открытием штаб-квартиры ознаменуется полноценной функционирование гражданской миссии ЕС на территории РА. При этом дипломат подчеркнул, что EUMA с первых дней своей деятельности (с февраля текущего года) вносила достойный вклад в стабилизацию ситуации вокруг Армении, установление мира между РА и Азербайджаном.

"В рамках саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося в начале октября в Гранаде, Евросоюз вновь осудил военные действия Азербайджана против армян Нагорного Карабаха и подчеркнул необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Армении и Азербайджана. Мы по-прежнему привержены этим усилиям. Гуманитарные потребности свыше 100 000 жителей Нагорного Карабаха, нашедших пристанище в Армении, находятся в центре нашего непосредственного внимания", - отметил Марагос.

Дипломат также сообщил о том, что они вместе с правительство Армении и гуманитарными организациями усердно работают над тем, чтобы содействовать получению пакета помощи в 25 млн евро, заявленной главой Еврокомиссии.

По его словам, ЕС и Армения полны решимости и далее укреплять связи, работая в направлении выявления всего потенциала Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и Экономического и инвестиционного плана Евросоюза.

В свою очередь, руководитель миссии наблюдателей ЕС в Армении Маркус Риттер отметил, что сегодня на территории РА свою деятельность осуществляют 93 члена миссии из 23 стран-членов Евросоюза. "По положению на сентябрь у нас действует шесть пунктов - в Капане, Горисе, Джермуке, Мартуни, Ехегнадзоре и Иджеване. И благодаря нашим инструментариям, мы работаем по всему периметру армяно-азербайджанской границы. Своим присутствием в приграничье мы содействуем снижению напряженности на передовой и повышению чувства защищенности у гражданского населения. Привлекаем внимание международного сообщества к этому конфликту, и нашими докладами способствуем усилиям ЕС в содействии армяно-азербайджанскому процессу нормализации", - отметил он. При этом он считает, что их деятельность дополняет политические усилия ЕС в этом процессе.

Позже, в беседе с журналистами Риттер также заявил, что на данный момент в составе миссии есть представители 23 стран-членов, но есть вероятность того, что будут представители и из всех 27 стран-членов. Он добавил, что к миссии Евросоюза присоединилась также Канада, а вопрос расширения будет обсужден до конца года в Брюсселе.

На вопрос, какая сейчас ситуация на границе, Риттер ответил: "На данный момент ситуация мирная, напряженности нет".