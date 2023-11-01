Среда, 1 Ноября 2023 14:27

АрмИнфо. Адвокаты Григория Хачатурова намерены предпринять попытку начать предварительные слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении генерала. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

<Сегодня, 1 ноября 2023 года, в 15:00, в Антикоррупционном суде РА мы постараемся начать предварительные слушания по "уголовному делу" "в отношении" Григория Хачатурова и других. Напомню, Григорий Хачатуров находится под стражей с 16 марта 2023 года, это "дело" находится в судебном производстве с 05 февраля 2023 года, и за 1,5 месяца предварительного следствия не было совершено никаких действий, имеющих судебное значение. Более того, все это время, в течение 6 месяцев судебного разбирательства, Хачатуров незаконно содержится под стражей>, - отметил адвокат.

В июле 2021 г. Григорий Хачатуров покинул должность командира 3 армейского корпуса. Неоднократно участвовал в антиправительственных акциях протеста. Он проходит по делу экс- министра обороны, главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна, обвиняемого в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями. Согласно генпрокуратуре, распоряжением Оганяна (в бытность министром) были проданы территории и здания, расположенные в Араратской области ряда воинских частей по ценам намного ниже рыночных. Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан Григорию Хачатурову. Последний обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах с использованием должностного положения.