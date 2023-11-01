Среда, 1 Ноября 2023 13:14

АрмИнфо. Армен Чарчян вновь возглавил медицинский центр <Измирлян>. Об этом говорится в сообщении центра.

Согласно источнику, решением Армянской Апостольской Церкви, являющейся единственным акционером медицинского центра, профессор, доктор медицинских наук Армен Чарчян с 1 ноября возвращен на должность главы МЦ.

"Весь коллектив медицинского центра "Измирлян" сердечно поздравляет любимого директора и желает ему плодотворной работы", - говорится в сообщении медицинского центра.

Напомним, что в отношении профессора было возбуждено уголовного дело по обвинению в давлении на избирателей в ходе избирательной кампании 2021 года, и он был арестован. Тогда его полномочия директора были приостановлены. Спустя месяц после освобождения под залог его арестовали во второй раз, после чего в декабре 2021 года он был освобожден под подписку о невыезде. Позже в отношении профессора было заведено новое уголовное дело, касающееся заведомо ложного заключения о состоянии здоровья обвиняемого Артура Саркисяна, что привело к смерти последнего.