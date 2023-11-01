Среда, 1 Ноября 2023 13:13

АрмИнфо.В рамках программы <Герой нашего времени> в следующем году в рамках празднования Дня независимости будут проведены соответствующие мероприятия. Об этом 1 ноября журналистам заявил заместитель руководителя аппарата премьер­министра РА Арменак Хачатрян.

По его словам, в текущем году по известным причинам торжественных мероприятий не проводилось, хотя изначально планировалось. Одним из проявлений предстоящего мероприятия станет представление героя нашего времени, которому, несмотря на сложности, удается преодолеть имеющиеся у него трудности. На проведение этого мероприятия, которое осуществит аппарат премьер- министра, в проекте государственного бюджета страны 2024 года предусмотрена соответствующая сумма.

Хачатрян отметил, что на поддержание аппарата премьер-министра в следующем году запланирована сумма в размере 24,5 млрд драм, большая часть которых будет направлена на поддержание аппарата и подведомственных ему структур. В целях оптимизации ресурсов планируется также обновить автотранспортный парк. В текущем году, продолжил Хачатрян, количество служебных автомобилей сократилось почти на 30 единиц - с 70 машин осталось 40, среди которых не только легковые транспортные средства, но и автобусы и специальные автомобили. Легковые автомобили обслуживают только премьера, вице-премьеров, главу аппарата, секретаря Совбеза и бывших президентов.

Ответил заместитель главы аппарата и на вопрос о том, за чей счет путешествуют вместе с премьер-министром РА Николом Пашиняном в служебных командировках его дети. По словам Хачатряна, он не располагает точной информацией, но с большой долей вероятности может сказать, что не за счет средств государственного бюджета.