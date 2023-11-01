Среда, 1 Ноября 2023 12:32

АрмИнфо.Принято политическое решение о выводе органов государственного управления из Еревана за его пределы или на его окраины. Об этом 1 ноября на слушаниях в комиссиях Национального Собрания РА, посвященных проекту государственного бюджета Армении 2024 года, заявил министр юстиции РА Григор Минасян.

По его словам, планируется, что будет сформирован новый управленческий микрорайон, в котором разместятся государственные структуры, в том числе, и Антикоррупционный комитет с Антикоррупционным судом. По этой причине, продолжил министр, объемы финансирования структур Министерства юстиции в 2024 году сократятся. Всего на поддержание ведомства и его подразделений проектом госбюджета следующего года будет направлено 23 млрд 156 млн драм, что на 2,2 млрд меньше, чем в текущем году. Изначально планировалось, что на бюджетные средства в квартале Силикян будут построены здания Антикоррупционного комитета и Антикоррупционного суда, однако в связи с вышеуказанной причиной строительство зданий для этих структур не будет осуществлено, что и привело к снижению объемов бюджетного финансирования.

Министр сообщил, что в уголовно-исправительных учреждениях республики проведены ремонтные работы на суммы в 1,5 млрд драм, однако результатами работ ведомство недовольно, поскольку сделать предстоит куда больше, особенно на фоне доставшегося с советских времен печального наследия. Минасян отметил, что в рамках пилотного проекта планируется построить новую современную, отвечающую международным стандартам тюрьму, в которую будут переведены ряд осужденных с других УИУ, а также привести в соответствие с международными стандартами УИУ <Армавир> <По крайней мере, у нас сегодня имеется хоть одна тюрьма, условия содержания в которой соответствуют международным стандартам>, - сказал Минасян.

Он добавил, что начались работы по модернизации УИУ <Абовян>, в котором отбывают наказание женщины и несовершеннолетние. И если не будет форс-мажорных ситуацией, в следующем году можно будет говорить о наличии второй современной тюрьмы, в которой уже заменены все трубопроводы, санузлы. Из шести зданий УИУ поставлена задача построить с нуля три здания.

Минасян сообщил также, что в следующем году будет завершено строительство здания суда Гавара.