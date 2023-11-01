Среда, 1 Ноября 2023 12:12

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Исламской Республике Иран министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян провел встречу с министром сотрудничества, труда и социальной защиты ИРИ Сейедом Сулатом Мортазави.

Как передает пресс-служба армянского ведомства, в ходе встречи были обсуждены возможности расширения сотрудничества между двумя странами в сфере труда и социальной защиты, затронут ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В целях укрепления сотрудничества между двумя странами и обмена рабочей силой стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны обязались объединить усилия в направлении обеспечения занятости, предотвращения нелегальной миграции и упрощения процесса обмена рабочей силой. Также была достигнута договоренность о регулярном обмене информацией об имеющихся вакансиях, отраслях, а также необходимой профессиональной квалификации в обеих странах.

Нарек Мкртчян высоко оценил двусторонние дружественные отношения между Арменией и Ираном, выразив уверенность, что в ближайшем будущем сотрудничество продолжит развиваться исходя из интересов двух стран и народов.

Сейед Сулат Мортазави поблагодарил министра за принятие приглашения посетить Исламскую Республику Иран. Он отметил, что Тегеран готов представить армянской стороне свой лучший опыт, потенциал и возможности во благо развития системы социальной защиты.