Среда, 1 Ноября 2023 10:26

АрмИнфо.31 октября 2023 года в здании МИД Туркменистана прошло совещание Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, в ходе которого состоялся обстоятельный обмен мнениями по важнейшим темам региональной безопасности, устойчивого развития и стабильности. Особое внимание участников совещания было уделено вопросам безопасности границ, изменения климата и экологии, а также транспортным связям.

Выступая на встрече, Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид отметила, что данный форум направлен на расширение и укрепление взаимодействия при решении актуальных задач в регионе по каждому из вышеперечисленных измерений. В этом контексте, была подчёркнута необходимость совместной деятельности всех стран Центральной Азии и соответствующих международных структур. При этом, была обозначена важная роль проектов и мер, оказываемых со стороны ОБСЕ в этом процессе.

В ходе встречи Министры обменялись мнениями по конкретным вопросам и задачам сотрудничества, охарактеризовали шаги, предпринимаемые каждым из государств Центральной Азии в указанных сферах, а также выступили с рядом важных идей и предложений, нацеленных на консолидацию усилий по обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов в ходе своего выступления подчеркнул, что надёжная безопасность на границах является основой сохранения мира и процветания в регионе.

В рамках обсуждения вопросов изменения климата и экологии, участники Совещания также выразили общее мнение о необходимости принятия совместных мер для взаимодействия в этом направлении.

Туркменская сторона подчеркнула, что экологическая безопасность остаётся приоритетным направлением международного сотрудничества нашего государства, прежде всего, это касается проектной деятельности по рациональному природопользованию и устойчивому управлению водными ресурсами. В этой связи, Р.Мередов отметил о важности практической реализации предложения туркменской стороны по разработке проекта Комплексной экологической программы ОБСЕ.

Министр также призвал участников совещания поддержать идею Туркменистана об учреждении специализированной структуры – Регионального центра по климатическим технологиям. В связи с этим, было выдвинуто предложение по проведению форума ОБСЕ по технологиям, связанным с изменением климата.

Туркменистан также выступает за продвижение инициативы Генерального секретаря ОБСЕ о проведении регулярных встреч с министрами по охране окружающей среды стран ЦА. Как известно, первая такая встреча в рамках Климатической конференции в июле этого года показала, что данный формат своевременный и востребованный. В связи с этим, туркменская сторона выразила готовность принять очередное заседание данного формата в 2024 году в Туркменистане.

Ещё одним актуальным вопросом повестки дня стало укрепление сотрудничества в ключевом сегменте мирового развития - устойчивом транспорте. Участники Совещания отметили широкие возможности для консолидированных действий в данном направлении, прежде всего, это касается вопросов стимулирования транспортного сообщения по маршрутам Восток-Запад.

Туркменская сторона обратила особое внимание участников на озвученную на пятой Консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии в сентябре этого года в Душанбе инициативу Президента Туркменистана по созданию центральноазиатской транспортно-логистической платформы, которая позволит оптимизировать маршруты и процедуры, ускоряя транспортировку грузов и пассажиров. В этом отношении, предложено использовать потенциал ОБСЕ в осуществлении этой перспективной для всего региона идеи.

Участники совещания выразили готовность к продолжению активного и конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого и безопасного развития в регионе.