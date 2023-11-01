Среда, 1 Ноября 2023 10:23

АрмИнфо. На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США, посвященных выделению по просьбе администрации Байдена дополнительных $106 миллиардов на национальную безопасность, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Армения одна из стран, нуждающихся в этой помощи.

В своем выступлении 31 октября, госсекретарь, в частности, сказал: "Эти ассигнования позволят нам удовлетворить важнейшие гуманитарные потребности, вызванные автократами и террористами, а также конфликты и стихийные бедствия на Украине, в Газе, Судане, Армении и других странах мира. Продовольствие, вода, лекарства и другая необходимая гуманитарная помощь гражданскому населению должна беспрепятственно доставляться в Газу. Гражданские лица должны держаться подальше от опасности. Эта проблема еще больше усложняется тем фактом, что ХАМАС использует мирных жителей в качестве живого щита. Необходимо рассмотреть вопрос о прекращении огня по гуманитарным соображениям",- заявила госсекретарь Блинкен в ходе слушаний под руководством председателя комитета Сената США по ассигнованиям сенатора Пэтти Мюррей, передает армянская служба Голоса Америки.