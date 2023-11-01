Среда, 1 Ноября 2023 10:23

АрмИнфо. Президент Арцаха Самвел Шахраманян 31 октября принял делегацию во главе с французским депутатом Европарламента Николя Беем, итальянским депутатом Европарламента Винченцо Софо и возглавляющей список французской партии "Reconquete" на предстоящих выборах в Европарламент Марион Марешаль.

О встрече в Фейсбук сообщила Марион Марешаль, подчеркнув важность встречи с президентом Арцаха.

"Азербайджан при поддержке Турции хочет истребить армян и уничтожить следы христианства", - отметила она.

Депутат также сообщила о посещении мемориала жертв Геноцида армян, в рамках визита в РА, а также встрече в Масисе с арцахскими беженцами.