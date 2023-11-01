Среда, 1 Ноября 2023 10:22

АрмИнфо.31 октября заместитель председателя комиссии Национального Собрания РА по защите прав человека и общественным вопросам Рустам Бакоян, депутаты Артур Оганесян и Лилит Степанян провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Республике Армения Оливье Декотиньи.

Как передает пресс-служба армянкого парламента, поздравив посла со вступлением на ответственный пост, Бакоян выразил благодарность французской стороне за постоянную поддержку Армении и Нагорного Карабаха. <Наши страны имеют давние многополярные, крепкие и особые отношения. Ярким доказательством этого является подписание несколько дней назад протокола о намерениях на поставку французских вооружений", - сказал Рустам Бакоян.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с вызовами безопасности Армении, этническими чистками и насильственным перемещением, осуществляемыми Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Касаясь этнической чистки и насильственной депортации армянского населения в Нагорном Карабахе, было отмечено, что это произошло в зоне дислокации российских миротворческих сил, и произошедшее является следствием невыполнения условий трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года.

Посол подтвердил позицию Франции и подчеркнул, что армянское население Нагорного Карабаха было перемещено в результате применения силы. "Насильственное перемещение населения Нагорного Карабаха произошло после 9-месячной блокады. Важно учитывать тот факт, что Азербайджан пошел на этот шаг при соучастии Российской Федерации и при поддержке Турции", - сказал посол.

В этом контексте армянские парламентарии подчеркнули необходимость применения санкций против Азербайджана.

Участники встречи подняли вопрос оказания долгосрочной поддержки армянскому населению, вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, и подчеркнули, что РА в этом вопросе нуждается в поддержке международных партнеров.

Посол отметил, что Франция была на стороне армянского народа как в течение 9 месяцев блокады Нагорного Карабаха, так и после этого.

Депутат Артур Ованнисян представил гостям программу <Перекресток мира> и попросил поддержки международных партнеров в ее реализации. Депутат Лилит Степанян обратила внимание собравшихся на то, что после 19 сентября возникла необходимость обеспечить возвращение и безопасность армян Нагорного Карабаха. Она призвала международных партнеров выступить с конкретными призывами.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с отношениями Армения-Франция, интеграцией вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и миссией наблюдателей ЕС.