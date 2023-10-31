Вторник, 31 Октября 2023 18:28

АрмИнфо.Британский финансовый журнал Euromoney наградил Ардшинбанк еще двумя престижными номинациями «Best corporate bank» (Лучший корпоративный банк) и «Best Bank for ESG» (Лучший в социальной, экологической ответственности и корпоративном управлении).

Ранее по итогам 2023 года журнал Euromoney в третий раз признал Ардшинбанк лучшим банком Армении. Конкурс «Euromoney Awards for Excellence» проводится ежегодно и по его результатам авторитетные международные эксперты выбирают лучших в различных номинациях из 100 стран мира.

Как заявил Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян, эти награды подтверждают высокий кредит доверия к Ардшинбанку со стороны клиентов и международных партнеров:

«Главная наша задача в обслуживании корпоративного бизнеса остается прежней: постоянно развивать продукты и услуги, которые помогают клиентам повышать эффективность финансовых операций и снижают связанные с ними риски. Задача глобальная с точки зрения возрастающей конкуренции, поэтому мы и дальше будем инвестировать в диджитализацию, улучшать качество обслуживания, внутреннюю эффективность, и, конечно же, оставаться клиентоориентированным банком. Что касается премии за лучшую социальную, экологическую ответственность и корпоративное управление, то она является очень важным маркером того, что мы движемся в правильном направлении, демонстрируя приверженность политике устойчивого развития. Это высокая оценка нашей работы по трансформации и развитию зеленого банкинга, а также по внедрению ESG-принципов для модернизации энергетического баланса и переходу к более инновационной и продуктивной экономике. Банк одним из первых в республике начал финансирование строительства солнечных электростанции, оснащенных искусственным интеллектом. В сферу альтернативной энергетики нами уже проинвестированно порядка 40 млн долларов США, на которые построено 14 электростанций. В частности, крупнейшая в Армении в провинции Арагацотн солнечная электростанция, которая, как ожидается, будет обеспечивать регион энергией в 200 мегаватт-час

В 2023 году мы и сами начали переходить на использование энергии солнца, устанавливая на крышах филиалов солнечные панели. Проект глобальный, учитывая количество филиалов по всей стране – 64. Это позволит нам уже к 2025 году снизить количество выбросов углекислого газа в атмосферу на 38.2 тонны. Что касается социальной ответственности, то Ардшинбанк давно и успешно финансирует развитие культуры и сферы образования, активно поддерживает реабилитационный центр Дом солдата, участвует в различных благотворительных проектах, в том числе, и международных. Еще одной важнейшей для себя задачей мы считаем задачу стать лучшим работодателем. А это означает достойный уровень зарплаты, условия труда, профессиональное обучение сотрудников, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, особенно в регионах. Так что в будущем мы продолжим расширять программы ESG, увеличивать инвестиции в возобновляемые источники энергии, переработку отходов, а также развивать социальные программы как для клиентов, так и для сотрудников».