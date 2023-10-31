Вторник, 31 Октября 2023 18:23

АрмИнфо.IDBank выпустил первую в Армении металлическую вертикальную карту Visa Infinite Special Edition с эксклюзивными возможностями.

С этой картой премиум-класса у Вас появится ряд преимуществ, которые являются эксклюзивными даже для карт Visa Infinite.

Бесплатная программа Visa Lounge Key: как для держателя карты, эта возможность для Вас не ограничена. У Вас также есть возможность принять 6 гостей за календарный год (1 гость за каждое посещение)

Бесплатная международная услуга Fast Track: без ограничений для владельца карты и 6 гостей за календарный год (1 гость за каждое посещение)

Бесплатная международная услуга Fast Track в аэропорту Звартноц: неограниченное количество для владельца карты и 6 гостей за календарный год (1 гость за каждое посещение)

Бесплатная упаковка багажа в аэропорту Звартноц – неограниченно (до 3 багажа в день)

Бесплатный роуминг 4 раза в течение календарного года общим объемом 12 ГБ

Бесплатная услуга Meet and Greet 2 раза в течение календарного года

Еще одним преимуществом является наличие кешбэка: за покупки, совершенные по карте Visa Infinite Special Edition, предоставляется кешбэк в размере 0,5%.

То есть при совершении ежедневных покупок, бронировании авиабилетов и отелей, оплате в точках питания и во многих других случаях, в начале следующего месяца, Вы получаете 0,5% от потраченной суммы, что является приятным сюрпризом.

Карта Visa Infinite Special Edition выпускается в валютах AMD, USD и EUR.

Еще одна замечательная новость: IDBank впервые в Армении запустил сервис “IDBank Concierge” для держателей премиальных карт. Консьерж работает на платформе Telegram, предоставляя консультации 24/7 и мгновенно отвечая на все вопросы клиентов. Через консьерж-сервис IDBank-a держатели карт Банка также могут оформить заявку на Fast track, Интернет-роуминг и другие услуги.

Кроме того, с 27 октября по 15 декабря включительно, при регистрации IDBank консьержа на платформе Telegram, Вы примете участие в розыгрыше и получите шанс выиграть один из 30 туристических ваучеров на сумму 100 евро (эквивалент другой валюты). В дальнейшем Вы сможете использовать их для оплаты авиабилетов, билетов на поезд, оплаты отелей.

Оплата должна быть произведена в период с 27 октября 2023 г. по 29 февраля 2024 г. с помощью премиальной карты, после чего Вы получите кешбэк в размере 100 евро (эквивалент другой валюты). Ознакомиться с другими условиями розыгрыша можно по ссылке.

Заказать карту Visa Infinite Special Edition можно как онлайн, так и в зале Премиум банковских услуг Банка по адресу Северный проспект 6 или в любом другом филиале Банка. Кстати, при желании Вы можете заменить свою действующую карту премиум-класса на Visa Infinite Special Edition, оплатив разницу между годовой комиссией за обслуживание, уплаченной за последний год действия карты премиум-класса, и комиссией за обслуживание за первый год карты Visa Infinite Special Edition.

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