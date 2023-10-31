Вторник, 31 Октября 2023 18:17

АрмИнфо. Член фракции "Гражданский договор" Совета старейшин Еревана Левон Ованнисян подал в отставку. Об этом сообщает пресс- служба Центризбиркома Армении.

"Центризбирком получил от главы ереванской общины 1 протокол о досрочном прекращении полномочий члена совета и обсудил его на очередном заседании 31 октября", - сообщили в ЦИК.

При этом отмечается, что мандат члена Совета старейшин, полномочия которого были досрочно прекращены, был передан следующему кандидату избирательного списка партии "Гражданский договор" Микаэлу Хачатряну.