Вторник, 31 Октября 2023 18:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе, 30, 30А на улице Улнеци;

в Котайкской области:

10։00-12:00 ООО “Хорда”, ЧП “Г. Шахгалдян”, собственные нужды подстанции “Чаренцаван-3” 110кВ, ООО “Котайки ЧШШ”, ЧП “А.М. Вординер”, ЗАО “Алапмед”, завод минеральных вод “Бжни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-16:00 частично село Ариндж;

в Араратской области:

10։30-12:15 жилой дом 12 на улице Дуряна (торговый центр “Аракс”) в городе Арташат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 26, 28, 28/3 на улице Шинарарнери, 9, 11, 13 на улице Абеляна;

11:00-17:00 частные дома 190-202 на улице Гр. Кочара, жилые дома 6-31, 30/4-32/11 на улице Улнеци, 15-21 на улице Мамиконянца, 7-10 на улице Шахсуваряна; частные дома 243, 247 на улице Норки Айгинер, 61-65 на улице Арменакяна, ООО “Анаида Асатрян”, центр репродуктивного здоровья “Витромед” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

11:00-12:00 села Ддмашен, Аревут, Даштадем;

11:00-17:00 кварталы “Нарек”, “Ара 1”, “Ара 2”, улицы Ер. Шаазиза, Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяна, “Варои Дзорак” в городе Аштарак;

13:00-14:00 частично город Талин;

в Котайкской области:

11:00-16:00 территория, прилегающая к Арзнийскому шоссе N2, в городе Абовян;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат; частично села Лусашох, Аралез, Нор Кянк;

10։30-12:30 частично улица Араратян в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

12:00-14:00 село Аратес; частично села Гохтаник и Гермон.