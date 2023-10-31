Вторник, 31 Октября 2023 18:11

АрмИнфо.ЕС увеличивает гуманитарную помощь насильственно перемещенным карабахцам почти на 1,7 миллиона евро. Об этом сообщается на сайте Департамента гуманитарной помощи и гражданской защиты ЕС.

"Комиссия увеличивает свое гуманитарное финансирование в Армении почти на 1,7 миллиона евро в ответ на массовый приток людей из Нагорного Карабаха.

Новое финансирование будет направлено на дальнейшее усиление существующей гуманитарной помощи ЕС перемещенным лицам путем предоставления денежной помощи, жилья, продовольственной безопасности и помощи в средствах к существованию, защиты и здравоохранения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что это финансирование идет в дополнение к 10,45 миллионам евро, уже объявленным Комиссией в ответ на кризис, в результате чего общий объем гуманитарного финансирования составит более 12 миллионов евро в 2023 году.

Комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил: "Армяне Нагорного Карабаха не будут забыты. С наступлением зимы перемещенные лица в Армении столкнутся с дополнительными проблемами. ЕС увеличивает свое гуманитарное финансирование, чтобы подготовиться к зиме. Мы продолжаем работать вместе с нашими гуманитарными партнерами на местах, чтобы оказывать помощь наиболее уязвимым слоям населения".

В сообщении также добавляется, что поскольку более 100 000 человек покинули свои дома, зачастую взяв с собой минимальное количество вещей, они теперь нуждаются в еде, жилье и других основных услугах, пытаясь обосноваться в Армении