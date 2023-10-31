Вторник, 31 Октября 2023 11:26

АрмИнфо.Американцам претендент на участие в президентских выборах Вивек Рамасвами обвинил британского журналиста Пирса Моргана и другие СМИ в замалчивании геноцида против армян Арцаха.

Так, во время теледебат, Рамасвами раскритиковал Пирса Моргана и ключевые международные СМИ за решение хранить молчание о геноциде совершенном Азербайджаном в отношении армян в Арцахе.

"Сколько часов вашего шоу - минут или секунд - вы посвятили тому, что Азербайджан сделал с Арменией и Нагорным Карабахом: Вероятно, ответом будет НОЛЬ", - отметил Рамасвами, обвинив СМИ в предвзятости на фоне последней азербайджанской агрессии против Арцаха, в результате которого, все население покинуло свои дома. В этом ключе он задался вопросом, почему происходящее вокруг Украины широко освещается в СМИ, а ситуация вокруг Арцаха нет. Морган не смог дать вразумительный ответ на озвученные вопросы.