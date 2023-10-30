Понедельник, 30 Октября 2023 21:59

АрмИнфо. 29 октября в Ереване состоялось открытие 7-го театрального фестиваля Armmono Plus, который продлится до 2 ноября.

В этом году в рамках Armmono Plus ереванский зритель сможет посмотреть 8 моноспектаклей с участием Виктории Риедо-Оганесян -

<Жили-были>, Гагика Мадояна - <Одновременно> (по монопьесе Евгения Гришковца) , Армена Кушкяна - <Шорох в городе> и <Грезы Гамлета> (по пьесе Нины Мазур, которая стала специальным гостем фествиаля), Лили Мукучян - <Я дочь Распутина> (по пьесе Рафаэля Акопджаняна) и <Варечка>, Нвард Дудукчян - <Просто женщина>, Зары Акопян - <Я, моя хандра, дорогая Капочка и иные взгляды> (по рассказам Михаила Зощенко).

Представления Armmono Plus проходят в Малом театре, Национальном театре и Союзе театральных деятелей Армении. Открытие фестиваля

ознаменовалось представлением детского интерактивного моноспектакля <Жили-были>, зрителями которого стали дети из Арцаха.

Armmono Plus является театральным приложением международного театрального фестиваля моноспектаклей Armmono, который уже занял особое место в числе ереванских культурных событий и фестивалей. Это некая площадка, где молодые и перспективные театральные деятели могут представить свои работы, а лучшие из них после будут показаны на главной сцене Международного театрального фестиваля Armmono в 2024 году.

В одном из интервью директор фестиваля Марианна Мхитарян отметила, что за этот год спектакли ARMMONO уже участвовали в 8 международных фестивалях. <География довольно обширная - Польша, Литва, Германия, Албания, Белоруссия и, конечно, несколько монофестивалей в России. Со многих наши артисты возвращались с наградами. И это все работа, которая служит не только престижу армянского театрального искусства, но его постоянному развитию>, - отметила она.